Gattuso entrega Pirlo: 'Parece quieto, mas é um grande filho da p...'

Companheiros de meio-campo por quase duas décadas, Gennaro Gattuso conhece Andrea Pirlo como ninguém, e em entrevista ao programa "Tutti Convocati", da Radio 24, nesta quarta-feira, 8, ele contou detalhes sobre a personalidade do amigo. Além disso, falou sobre a mudança de posição que o eterno camisa 21 sofreu com Carlo Ancelotti, no Milan.

Perguntado se o ex-companheiro tinha evoluído por ter atuado justamente ao seu lado, Gattuso foi enfático: "Por favor, não vamos confundir merda com Nutella". "Quando eu vi o Pirlo jogando, pensei comigo: 'Eu estou jogando o mesmo esporte que ele? Preciso procurar outro emprego'", declarou, como transcrito pelo jornal italiano Corriere dello Sport.

Rino Gattuso: "Io quando vedevo #Pirlo giocare mi chiedevo: "Ma io devo cambiare mestiere? Posso giocare a calcio io?" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 7 de novembro de 2017

Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso formaram no Milan e na seleção italiana uma das melhores e mais antagônicas duplas de meio-campo do futebol. Se o primeiro era considerado como um jogador clássico, com estilo de jogo elegante, o segundo era visto como o carregador de piano, raçudo e, muitas vezes, violento.

"Ninguém pode dele melhor do que eu, porque começamos a jogar juntos no sub-15, depois ficamos juntos por todas as categorias de base da Itália. Quando fomos campeões europeus sub-21, ele jogava como armador", falou Gattuso, relembrando os tempos em que o amigo jogava mais próximo aos atacantes.

"Mas antes mesmo de jogar como meia (mais recuado), ele já fazia coisas fora do comum para nossa idade. Era possível ver que ele tinha uma técnica incrível", adicionou, ainda ressaltando a capacidade física "de um animal" de Andrea.

A ideia de recuar Pirlo e colocá-lo à frente da última linha de defesa foi de Carlo Ancelotti, no Milan. Para tanto, o treinador testou a mudança por meses antes de colocá-la em prática. "Não foi algo improvisado, Pirlo estava pronto para atuar naquela posição. Ele gostava de jogar curto, mas também de lançar. É só ver como ele jogava na Juventus de (Antonio) Conte, espalhava o jogo e errava pouco."

Rino Gattuso: "#Pirlo davanti alla difesa fu invenzione di Ancelotti preparata nel tempo" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 7 de novembro de 2017

'PARECE QUIETO, MAS É UM FILHO DA P**A'

Gattuso também revelou que, ao contrário do que Pirlo demonstra à imprensa e à torcida, ele é extrovertido e brincalhão: "Ele parecia quieto, mas na verdade, e com todo o respeito à mãe dele, era um grande filho da p**a. Ele era capaz de me tirar por meses e meses, era divertido ficar ao lado de Andrea. Nós nos batíamos mais do que Bud Spencer e Terence Hill", disse, citando dois atores italianos famosos por filmes de faroeste.

Anteriormente, Gattuso já havia mencionado o lado brincalhão de Pirlo. Em uma entrevista ao programa "Che Tempo Che Fa", da emissora italiana RAI 3, em 2013, ele lembrou a vez em que Andrea ofereceu a irmã do volante a dois dirigentes do Milan.

"Um dia eu estava comendo em Milanello (centro de treinamentos do Milan) e tive a ideia brilhante de deixar meu telefone na mesa. Pirlo, então, enviou uma mensagem para o (Adriano) Galliani (vice-presidente à época) e o (Ariedo) Braida (diretor esportivo à época) oferecendo a eles minha irmã", disse Gattuso, em 2013.