Gauchão lança raspadinha para aumentar renda de clubes pequenos e do interior

Uma versão repaginada da tradicional "raspadinha" é uma das estratégias da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para incrementar a renda dos clubes do interior. Com o nome de "Torcedor Premiado", o lançamento é um aplicativo para celular desenvolvido em parceria com a empresa canadense Campeao Entertainment.

Segundo a Federação, toda a renda obtida será destinada a 10 dos 12 clubes que disputam a primeira divisão do Gauchão: Brasil (de Pelotas), Caxias, Cruzeiro, Juventude, Novo Hamburgo, Passo Fundo, São José, São Paulo, Veranópolis e Ypiranga. As únicas equipes que não participarão serão o Grêmio e o Internacional.

Em dezembro, uma versão impressa da raspadinha foi lançada durante a Copa Ipiranga Sub-20, torneio de base também promovido pela FGF. Na ocasião, cerca de 80 mil bilhetes foram comercializados por R$ 2. Dentro os prêmios concedidos, estavam valores de R$ 10 e R$ 100, além de duas motos Honda CG 125.

O lançamento será realizado na noite desta segunda-feira, 30, mesmo evento de abertura oficial do Campeonato Gaúcho de Futebol, que teve a primeira rodada iniciada no domingo, 29.