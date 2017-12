Zagueiro do Barcelona posa ao lado de Neymar e garante: 'Ele fica'

A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain parece que vai ficar mesmo só na imaginação. Em um post no Instagram, Gerard Piqué, companheiro do brasileiro no Barcelona, postou uma foto ao lado do camisa 11, garantindo que ele não vai se transferir.

Se queda. Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique) em Jul 23, 2017 às 1:51 PDT

"Ele fica", limitou-se a dizer Piqué, um dos grandes ídolos do elenco do clube espanhol. Apesar de uma simples mensagem através de rede social, isso parece mesmo ser o fim das especulações, ao menos é o que garante a imprensa internacional. Marcelo Bechler, repórter do Esporte Interativo que deu a informação da transferência primeiro que todo mundo, foi um dos que se manifestaram dizendo que era o fim das negociações.

Piqué faz o anúncio. Parece ser o fim da história pic.twitter.com/nAlEIY2zoz — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 23 de julho de 2017

Mais cedo, o Sport, jornal de Barcelona, disse que Lionel Messi e Luis Suárez, companheiros de ataque de Neymar, se reuniram com ele para pedir que não vá embora: "Você não pode nos deixar agora". A publicação garante que essa conversa a sós com seus companheiros fez o brasileiro "balançar", a ponto de cogitar recusar a astronômica proposta feita pelo clube francês.