Gérson diz que Neymar não ficaria nem no banco da Seleção de 70

O meia Gérson afirmou nesta segunda-feira, que o melhor jogador brasileiro da atualidade, não teria espaço na Seleção de 1970. Para o “Canhotinha de Ouro”, Neymar sofreria com a grande concorrência do time que tinha estrelas como Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, entre outros.

"O Neymar não teria vaga. Ele jogaria no lugar de quem? Não vai ser no lugar do Rivellino. E do Pelé? Do Tostão? Do Jairzinho? No meio-campo também não dava para ele", afirmou Gérson em entrevista ao FOXSports.

O meia que já fez história por Fluminense, Botafogo, Flamengo e São Paulo foi mais longe e questionou a presença de Neymar até no banco de reservas do time tricampeão do mundo no México.

"Nós tínhamos o Caju, um talento enorme. Na ponta e no meio, jogava muito. Era talento puro. Ele rendia dos dois lados da mesma forma. E era banco. Ainda tem isso. Eu não sei se o Neymar teria vaga nem no banco".