Gesto de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid rende elogios nas redes 

Cristiano Ronaldo foi a estrela do Real Madrid na vitória da equipe por 4 a 0 sobre o Alavés. O português balançou as redes duas vezes e teve a chance de marcar o terceiro, mas preferiu ter um gesto nobre e premiar Benzema, seu companheiro de equipe.

A terceira chance de Cristiano Ronaldo apareceu em uma cobrança de pênalti, que foi cedido a Benzema sem pensar duas vezes. O atacante francês não desperdiçou a chance e deixou o seu gol na partida.

Além de marcar mais uma vez sobre o Alavés, CR7 poderia ter chegado nos 300 gols pelo Campeonato Espanhol. Sua atitude de preferir ajudar Benzema rendeu elogios das redes sociais.

Veja a repercussão:

Que exemplo do @Cristiano hj. Pênalti pro Real, ele podia fazer o triplete no jogo, podia fazer o gol 300 pelo espanhol (seria o 16o da temporada)... Mas ele preferiu deixar Benzema bater e "tirar a zica". O "Melhor do Mundo" não se faz só com a bola no pé. — Fábio Medeiros (insta: @kbrall) (@kbrall) 24 de fevereiro de 2018

Muito bom o que Ronaldo tem feito com Benzema, tentando dar confiança ao atacante francês. Ceder o pênalti era algo impensável tempos atrás. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 24 de fevereiro de 2018

Benzema: duas assistências e um gol de pênalti (batido com CR em campo). Real sabe que precisa “resgatar” Benzema. Com a cabeça pronta, pode ajudar muito no mata-mata da UCL. — Vitor Sergio (@vitorsergio) 24 de fevereiro de 2018

Primeiro pediu pra não vaiarem o Benzema e sim aplaudirem. Alguns jogos depois tendo um pênalti em que poderia marcar seu hat-trick, chegar a 300 gols na La Liga e ficar a apenas 5 gols da artilharia, Cristiano cede o pênalti a Benzema que aproveita. “Arrogante Só pensa em si” pic.twitter.com/WMmMJzAcGu — CR7 Brasil (@InaCRedi7avel) 24 de fevereiro de 2018

Cristiano Ronaldo poderia ter marcado um hat-trick no jogo, e chegar ao seu gol de número 300 na La Liga. Mas preferiu deixar Karim Benzema bater o pênalti. Atitude gigante! pic.twitter.com/XA6pJCylly — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 24 de fevereiro de 2018

Ronaldo podia ter chegado ao hat-trick, mas deixou Benzema bater um penálti pic.twitter.com/YrSholnnlf — B24 (@B24pt) 24 de fevereiro de 2018

Sim, é mt legal CR7 abrir mão do pênalti e do gol 300 em La Liga pra dar pro Benzema bater e recuperar a confiança. Mas não gosto da comparação com Neymar. Qnd Cristiano tinha 26 anos (idade do Ney), ele não fazia isso. Hj, com 5 Bolas de Ouro e 33 anos, entende essa importância. — Taynah Espinoza (@TaynahEspinoza) 24 de fevereiro de 2018