Gesto de Isco em comemoração tem explicação comovente

Peça chave na vitória do Real Madrid sobre o Sporting Gijón nesse sábado, 15, o meia Isco também deu show de empatia durante a comemoração de um de seus gols.

Várias câmeras flagraram o momento em que o meia levantou as mãos e fez um gesto que, de início, pouca gente compreendeu. Depois do jogo, o canal do Real Madrid no Youtube revelou o motivo da comemoração: era o pedido de uma fã.

Durante uma sessão de autógrafos na semana passada, a jovem Mariana, de oito anos, pediu para que seu ídolo fizesse aquele gesto caso marcasse um gol contra o Gijón. O gesto significa "Eu te amo" na linguagem de sinais, e seria uma homenagem que a criança gostaria de fazer aos seus pais, que são surdos.

O pedido da menina foi registrado em vídeo. Assista: