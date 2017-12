Gianni Infantino classifica experiência de vídeo no Mundial como positiva

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada nesta quinta-feira, Gianni Infantino, presidente da Fifa, declarou que as experiências com o árbitro de vídeo no Mundial de Clubes foram positivas. Para o suíço, "aprendemos muito porque não há nada melhor do que as competições para testar". Infantino espera que a nova tecnologia seja usada já na próximo Copa do Mundo, na Rússia, em 2018.

O chefe da entidade máxima do futebol afirmou também que o árbitro de vídeo não deve ser usado em qualquer lance, mas "para evitar que uma partida seja decidida devido a um erro muito grave". Apesar dos elogios, Infantino não acredita que o sistema esteja perfeito. "Temos que melhorar na maneira de comunicar a decisões ao público no estádio e aos que assistem à partida pela televisão. Este é outro exercício de transparência."