Gigante clube inglês terá avião particular de R$ 1,2 bilhão

Apesar de não conquistar um título importante já há alguns anos, o Arsenal deu mostras que não passa por dificuldades financeiras. Nesta quinta-feira o clube divulgou, através do Instagram, o novo avião particular para transportar os jogadores e a comissão técnica pelos jogos ao redor do mundo.

O Airbus A380, maior aeronave de passageiros do mundo, foi fornecido pela Emirates, principal patrocinadora do clube inglês, e tem custo estimado em mais de 400 milhões de dólares (aproximadamente 1,2 bilhão de reais). A aeronave possui alguns luxos como chuveiro, camas para todos os jogadores e comissão técnica distribuídas entre os dois andares da aeronave, um bar completo e, para o entretenimento, os tripulantes contam com até 2500 canais.

Na parte externa do avião, destaque para a imagem de alguns dos principais jogadores do time, como Olivier Giroud, Alexis Sanchez e Mesut Ozil.

A nova máquina deve ser estreada no mês de fevereiro, quando o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique na Alemanha em jogo válido pela Liga dos Campeões.