Gigante da aviação será patrocinadora da próxima Copa do Mundo

A Qatar Airways confirmou neste domingo que assinou um acordo de patrocínio com a Fifa para ser o parceiro e companhia aérea oficial nas próximas duas Copas do Mundo, na Rússia e no Catar. A companhia estatal não revelou o valor do acordo, que abrange a Copa das Confederações da Fifa 2017, a Copa do Mundo da Fifa 2018 na Rússia, a Copa do Mundo de Clubes Fifa, a Copa do Mundo Feminina da Fifa e a Copa do Mundo 2022 no Catar.

A companhia rival do Oriente Médio, Emirates, foi a patrocinadora da Fifa até 2014, quando disse que não renovaria seu contrato após meses de pedidos para que patrocinadores respondessem duramente às acusações de que houve propinas para garantir a Copa do Mundo de 2022 para o Catar. A Emirates, baseada em Dubai, afirmou em 2015 que poderia estar interessada em renovar um acordo para patrocinar a Copa do Mundo no futuro.

O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter foi banido em 2015 por seis anos pelo próprio Comitê de Ética da FIFA no auge de um escândalo envolvendo o órgão que regula o futebol. Diversas autoridades do futebol, incluindo alguns da Fifa, foram indiciadas nos Estados Unidos em 2015 em acusações relacionadas a corrupção. Blatter não estava entre eles. A Qatar Airways é uma das principas patrocinadoras do Barcelona, além de patrocinar outros times e eventos esportivos.