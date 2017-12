Gabriel Jesus e Kylian Mbappé são dois dos principais jogadores jovens do mundo do futebol. Hoje, atuam por Manchester City e Paris Saint-Germain, respectivamente. No entanto, a história poderia ter sido muito diferente caso Ryan Giggs tivesse sido ouvido pela diretoria do Manchester United.

Em entrevista ao jornal inglês The Times, o ex-meio-campista galês afirmou que já havia avisado a diretoria do United sobre a dupla. Ainda segundo ele, a contratação de ambos custaria no máximo 5 milhões de libras (R$ 22 milhões, na cotação atual).

+ Não perdoa nem a mãe! Gabriel Jesus publica vídeo dando rolinhos em D. Vera

+ Mbappé muda cabelo no aniversário e Neymar brinca: 'De Michelangelo a Belo'

+ Siga o Fera no Twitter!

"Eu assisti Gabriel Jesus jogar há três anos. Eu acompanhei Mbappé por um ano. Eu os assistia como olheiro e era inacreditável", contou Giggs, que à época trabalhava no United como assistente de do treinador holandês Louis Van Gaal, entre as temporadas 2014/15 e 2015/16.

"Foi apenas: 'Contrate-os!' Seria algo em torno de 5 milhões de libras. Era comprar e os emprestar de volta. Acho que o recrutamento ali poderia ter sido melhor", completou.

Gabriel Jesus, de 20 anos, foi comprado pelo Manchester City em agosto de 2016, por aproximadamente 32 milhões de euros (R$ 125 milhões, na cotação atual). Um ano depois, Mbappé, 19, foi cedido por empréstimo do Monaco ao PSG, que tem a obrigação de comprá-lo ao final da temporada. O valor não foi revelado, mas especula-se que seja em torno de 180 milhões de euros (R$ 705 milhões).

Segundo o site especializado Transfermarkt, Gabriel Jesus é avaliado atualmente em 45 milhões de euros (R$ 176 milhões), enquanto Mbappé, 90 milhões de euros (R$ 352 milhões).