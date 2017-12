Gilberto se desculpa por curtir foto do São Paulo com a série B: 'foi sem querer'

O atacante Gilberto, do São Paulo, passou por uma saia justa na internet e acabou pedindo desculpas. Em seu Instagram, o jogador curtiu uma foto ironizando a situação do time, simulando um abraço entre o clube e a Série B. Neste sábado, em nova postagem, ele afirmou que não percebeu o que fez e disse que deu a curtida 'sem querer'.

A foto do abraço entre o São Paulo e a série B foi publicada pelo portal de Desimpedidos, para ironizar a volta da equipe à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Confira:

Olha só quem voltou pra zona de rebaixamento Uma publicação compartilhada por Desimpedidos (@desimpedidos) em Out 12, 2017 às 7:15 PDT

Gilberto, que está tratando de uma lesão na coxa - e não jogará contra o Atlético-PR, na noite deste sábado, no Pacaembu - pediu desculpas depois de ter sido 'bombardeado' por causa do assunto. O jogador recebeu xingamentos e críticas e tratou de esclarecer a situação.

"Como não sei se todas as pessoas viram o que falei na Live, gostaria aqui de explicar que em nenhum momento tive a intenção de curtir uma foto que ironizava a situação do São Paulo, clube pelo qual tenho o maior carinho e respeito. Ao deslizar as imagens no Instagram acabei esbarrando o dedo sem querer em uma foto do Desimpedidos e só soube que tinha curtido a imagem depois que torcedores me alertaram, muitos até com xingamentos, ameaças e ofensas. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo aqui o respeito que tenho pelo São Paulo", escreveu Gilberto em seu Instagram.

