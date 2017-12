Giovinco revela motivo de recusar oferta do Barça para continuar no Toronto FC

O atacante Giovinco está indo para sua terceira temporada no Toronto FC, time vice-campeão da MLS no ano passado. Ídolo da equipe canadense, o italiano soma 43 gols em 34 partidas. Com o bom aproveitamento, o jogador revelou que recebeu proposta para vestir a camisa do Barcelona e também para ir para a China.

"É verdade que no passado houve uma proposta do Barcelona, mas seria um gandula lá. Neymar, Messi e Suárez sempre jogam, nem que seja com uma perna só, por isso não estava interessado", disse em entrevista à "Sky Sports Itália". Giovinco foi um dos primeiros jogadores do futebol europeu a se transferir, ainda jovem e com mercado, para jogar nos Estados Unidos. O italiano deixou a Juventus em 2015 após ganhar os dois campeonatos locais e ser vice-campeão da Liga dos Campeões.