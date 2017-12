Giroud, do Arsenal, leva o prêmio Puskás por gol 'escorpião'; reveja o lance

A Fifa anunciou nesta segunda-feira o vencedor do Puskás - o prêmio entregue ao gol mais bonito da temporada passada - e o vencedor foi o atacante francês Olivier Giroud, do Arsenal.

O golaço foi marcado na partida contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. Após votação no site da Fifa, o lance de Giroud superou o goleiro Oscarine Masuluke, do Baroka FC, e a venezuelana Deyna Castellanos - que marcou do meio de campo pela Venezuela sub-17, os outros concorrentes ao prêmio.

Primeiro francês a figurar entre os três finalistas ao Prêmio Puskás, Olivier Giroud concorreu com seu gol no qual completou um cruzamento da esquerda com uma finalização que passou a ser chamada de "chute escorpião".

No caso, o atacante concluiu para as redes com a sola da chuteira, quando a bola já passava por trás dele, e ainda viu a bola bater no travessão antes de entrar na meta adversária.

Reveja o golaço: