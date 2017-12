Globo fecha exclusividade da Copa do Brasil, e CBF dará R$ 50 mi ao campeão

Na tarde desta segunda-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou acordo de exclusividade com o Grupo Globo para a transmissão da Copa do Brasil entre os anos de 2018 e 2022. Com o contrato, a emissora carioca será a única a passar as partidas do torneio tanto na TV aberta, com a Globo, como na TV paga, como o SporTV, e também na internet, com o GloboEsporte.com. Segundo a própria entidade, o novo contrato ultrapassa os R$ 300 milhões por ano.

Com o novo vínculo, a CBF também aumentou as premiações para o campeão e os finalistas do torneio. A partir de 2018, o time campeão da Copa do Brasil embolsará R$ 50 milhões, com R$ 20 milhões ao vice, R$ 8 milhões aos semifinalistas e R$ 4 milhões aos participantes das quartas de final. Somando os prêmios por todo o campeonato, o clube vencedor pode levar até R$ 68,7 milhões pelo título.

Para efeito de comparação, o Palmeiras levou apenas R$ 17 milhões pelo título do Campeonato Brasileiro de 2016. Já o Grêmio, campeão da Copa do Brasil deste ano, foi premiado com somente R$ 6 milhões pela conquista.