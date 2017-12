Glória, glória, aleluia: Gabriel Jesus ganha paródia de música de Bruno Mars

O início meteórico de Gabriel Jesus nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City rendeu ao jogador elogios do treinador Pep Guardiola, da imprensa internacional e dos torcedores que já até criaram música para o jovem de 19 anos. E, nesta sexta-feira, o jovem atacante ganhou mais uma música, criada pelo canal "FutParódias". O vídeo junta o som "Uptown Funk", de Bruno Mars, com uma letra sobre a trajetória do atacante no Manchester City, no Palmeiras e na seleção brasileira.

O resultado ficou muito divertido, com um refrão daqueles que gruda. Será que alguém segura o Jesus?