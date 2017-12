Gol contra a Real Sociedad faz Real Madrid igualar recorde do Santos de Pelé

Muita gente acredita que marcas obtidas por times históricos, como o Santos de Pelé, jamais serão batidas. Porém, o Real Madrid está aí para mostrar o contrário.

Com o gol anotado por Borja Mayoral aos 19 minutos de jogo contra a Real Sociedad, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, o clube alcançou o absurdo recorde de 73 jogos consecutivos marcando ao menos um gol. A última vez que o time treinado por Zinedine Zidane não balançou as redes ao menos uma vez foi em 26 de abril de 2016, na semifinal da Liga dos Campeões daquela temporada contra o Manchester City.

No período, o Real conquistou duas vezes a Liga e a Supercopa europeia, além do Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes.

El Real Madrid acaba de igualar la mejor racha anotadora del legendario Santos de Pelé: 7️⃣3️⃣ partidos oficiales seguidos marcando. pic.twitter.com/fJgmdx44kl — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 17 de setembro de 2017

Já o Santos, segundo o jornalista espanhol Mister Chip, especialista em estatísticas, conquistou essa marca entre 1961 e 1963, com 52 vitórias, 14 empates e sete derrotas e nada menos do que sete títulos no período, com dois Paulistas, dois Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e um Rio-São Paulo. Pelé, que participou de 62 desses jogos, anotou incríveis 85 gols.