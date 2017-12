Gol contra mais bonito do mundo? Veja só o que essa fera aprontou

A Liga dos Campeões é o torneio de futebol entre clubes mais famosos do mundo e também onde os melhores jogadores atuam. Porém, não são só craques como Messi e Cristiano Ronaldo que dão o ar na graça no torneio. No jogo entre young Boys e CSKA, pela fase de playoffs, o zagueirão Kasim Nuhu fez um golaço. Pena que foi contra.

Já nos acréscimos do segundo tempo, o atleta nascido em Gana foi tentar recuar a bola de cabeça para o goleiro David von Ballmoos. Como o primeiro toque fica muito curto, ele dá outra cabeçada. O problema é que o arqueiro estava adiantado e acabou sendo enganado pela bola, que morreu no fundo do gol.

Olha só o gol contra que o zagueiro do Young Boys fez a favor do CSKA... Que coisa horrenda. pic.twitter.com/pRm0FErdxo — Matheus Ribeiro (@_ribeirom) 15 de agosto de 2017

Para piorar a situação de Nuhu, o gol sacramentou a derrota do time suíço, que agora, para conseguir um lugar na Liga dos Campeões, presisa vencer o CSKA na Rússia por dois gols de diferença.