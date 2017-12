Gol de James Rodríguez com a Colômbia causa invasão no Instagram de Zidane

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, foi "massacrado" em sua conta oficial no Instagram após o jogador da equipe espanhola e camisa 10 da seleção colombiana, James Rodríguez, ter feito o primeiro dos gols na vitória da Colômbia por 4 a 0 sobre Camarões, em amistoso na noite de terça-feira.

Rodríguez não vinha sendo aproveitado por Zidane no Real - e não o foi na final da Liga das Campeões, vencida pelo Real sobre a Juventus italiana por 4 a 1 - o que motivou uma indireta da mulher do atacante contra o técnico, após o título europeu. Após a final, os dois mal se cumprimentaram.

Os ataques a Zidane foram feitos em uma foto no Instagram do técnico, onde ele aparece com a mulher durante as férias, na Itália. "Coloque Rodríguez, f... da p...", "cabeça de bagre", "careca fdp", foram algumas das colocações dirigidas ao técnico.

Portais europeus dão como certa a transferência do colombiano ao PSG ou a outra equipe e até o técnico da Colômbia, Jose Perkerman, disse "ser incrível como um jogador de tal nível não é aproveitado" no Real. Zidane e Rodríguez vêm tendo conflitos desde que o jogador reclamou publicamente de ter sido substituído, em abril.

