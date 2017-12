Em um domingo recheado de eventos esportivos, um dos destaques veio da França. Por lá, Neymar fazia sua estria pelo Paris Saint Germain. E o primeiro jogo no novo clube não poderia ser melhor, já que o brasileiro teve uma grande atuação, com direito a uma assistência e um gol.

Contratado por incríveis R$ 821 milhões, o craque brasileiro virou notícia no mundo inteiro por se tornar o jogador mais caro da história do futebol. E, ao menos a primeira impressão, é muito boa, já que ele foi bastante participativo, dando um passe milimétrico para Cavani marcar o segundo gol do jogo. Como se não bastasse, ele ainda deixou o dele, já nos minutos finais.

A boa estreia repercutiu bastante nas redes sociais, com muita gente comemorando o início de sucesso de Neymar no novo clube. Alguns deles já vislumbram até mesmo um sucesso na Copa do Mundo de 2018. Veja as melhores reações:

NEYMAR MARCA SEU PRIMEIRO GOL COM A CAMISA DO PSG! pic.twitter.com/ImpCvv35qe — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEUR) 13 de agosto de 2017

GOOOL DE NEYMAR PARA O PSG!! É o 1º gol do menino com a camisa do PSG. — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 13 de agosto de 2017

Estreia na seleção: gol Estreia no Barcelona: gol Estreia no PSG: gol Prazer, Neymar Jr. pic.twitter.com/1DiDGi1aCP — Futmais (@futtmais) 13 de agosto de 2017

aquele vovó hahahaha mas merecido, Neymar tá estreando bem demais, que seja o primeiro de uma história de sucesso (q leve ao hexa 2018) — Adolfão (@AD0LFZ) 13 de agosto de 2017

OLHA ESSE GOL DO NEYMAR QUE VÁRZEA A ZAGA ADVERSÁRIA — Legado Da Copa (@legadodacopa) 13 de agosto de 2017

MENINO NEYMAR FEZ O PRIMEIRO DELE EM!!!! — Pablo ✖️ (@Pablomello97) 13 de agosto de 2017

Estréia de Neymar pelo PSG: Gol ✅ Assistência ✅ Vitória ✅ pic.twitter.com/9WPkfLyMDH — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEUR) 13 de agosto de 2017

Sobre a estreia do Neymar no PSG, foi mais ou menos assim pic.twitter.com/SpupO4md7t — Desbaratinado (@ThiagoSousaTjs) 13 de agosto de 2017

2017/18 Goals Neymar - 1 Messi - 0 — Aaqib (@Chocmilksheikh1) 13 de agosto de 2017

Agora que Neymar extreiou, a pergunta que fica é: Vamos vencer a final de Champions por qual placar? #AllezPSG @ParisDepre @ParisSG_Brasil — Rafael Bisco (@Rafael_Bisco) 13 de agosto de 2017

Parabéns ao Neymar pelo gol no Paulistão francês. Com todo o respeito ao Paulistão. — Corneta Europa (@cornetaeuropa) 13 de agosto de 2017