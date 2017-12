Gol de Ronaldinho sobre o Cruzeiro é eleito o mais bonito do Atlético no Horto

Na vitória por 4 a 0 sobre o Tupi, na última segunda-feira, o Atlético-MG chegou e ultrapassou a marca de 300 gols anotados no novo Estádio Independência, reinaugurado em 2012. Devido ao número, o portal Superesportes promoveu uma enquete para eleger o gol mais bonito do clube na arena.

De maneira esmagadora, o gol de Ronaldinho Gaúcho no clássico contra o Cruzeiro, em 2012, foi o vencedor do concurso. A arrancada do R49 venceu com 2,200 votos, 1,467 a mais que o segundo colocado, também de Ronaldinho, este contra o Arsenal de Sarandí, pela Libertadores de 2013.

GOLS MAIS BONITOS DO ATLÉTICO-MG NO NOVO INDEPENDÊNCIA

1º - Ronaldinho Gaúcho, Atlético-MG 2x2 Cruzeiro, em 2012: 2.200 votos

2º - Ronaldinho Gaúcho, Atlético-MG 5x2 Arsenal de Sarandí, em 2013: 733 votos

3º - Dátolo, Atlético-MG 4x1 Flamengo, em 2015: 591 votos

4º - Fernandinho, Atlético-MG 1x0 Cruzeiro, em 2013: 401 votos

5º - Rafael Carioca, Atlético-MG 2x0 Colo Colo, em 2015: 363 votos

6º - Ronaldinho Gaúcho, Atlético-MG 6x0 Figueirense, em 2012: 286 votos

7º - Fernandinho, Atlético-MG 2x1 Vasco, em 2013: 251 votos

8º - Lucas Cândido, Atlético-MG 1x0 Flamengo, em 2013: 250 votos

9º - Fred, Atlético-MG 3x0 Santa Cruz, em 2016: 247 votos

10º - Leonardo Silva, Atlético-MG 2x2 Cruzeiro, em 2012: 222 votos

11º - Marcos Rocha, Atlético-MG 3x1 Santos, em 2013: 216 votos

12º - Neto Berola, Atlético-MG 3x2 Botafogo, em 2012: 189 votos

13º - Leonardo Silva, Atlético-MG 3x1 Internacional, em 2012: 187 votos

Você pode assistir a todos os 13 gols selecionados aqui.