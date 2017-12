Gol do Palmeiras aos 54' contra o Peñarol revolta imprensa uruguaia: 'Roubo!'

Com gol de Fabiano aos 54 minutos do segundo tempo no jogo dessa quarta, 12, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Peñarol por 3 a 2 e reassumiu a liderança do Grupo 5 da Libertadores.

Depois de dar cinco minutos de acréscimo, o árbitro equatoriano Roddy Zambrano pediu mais três minutos por conta das expulsões do palmeirense Dudu e do técnico do Peñarol, Leonardo Ramos. O jogo iria até os 53 minutos do segundo tempo, portanto. Porém, Fabiano anotou o terceiro gol do Palmeiras quando já eram passados 54 minutos do segundo tempo.

"Um escândalo. Um abuso. Um roubo", detonou o caderno esportivo do El País do Uruguai. "O Peñarol perdeu, mas perdeu em pé e porque arrancaram de seu bolso o empate"

O site Referi, do jornal El Observador, disse que o Peñarol perdeu o jogo "da pior forma". "Parecia que o empate estava garantido", lamentou o jornal.

O La Republica chamou a partida de "infartante" e disse que o gol no último lance foi um castigo grande demais pelo que a equipe do Peñarol apresentou, apesar de reconhecer que o time uruguaio teve chances para liquidar a partida a seu favor. "Vendo a partida com 'olhos uruguaios' poderíamos dizer que não foi justo o resultado pelo que lutou e jogou o Peñarol.

Na quarta, 26, o Palmeiras volta a jogar contra o Peñarol pela Libertadores. O jogo acontece em Montevidéu, no estádio Campeón Del Siglo, pela quarta rodada do Grupo 5.