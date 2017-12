Golaço de cobertura e dribles: veja o show de Neymar em treino do PSG

Neymar chegou com a bola toda no Paris Saint-Germain, com direito até a homenagem na Torre Eiffel. E o craque começa a mostrar que veio para fazer história no clube francês. O PSG divulgou nesta terça-feira um vídeo em que ele aparece fazendo um golaço por cobertura, dando uma bela assistência para Lucas Moura e marcando um gol de pênalti.

Mas os torcedores, provavelmente, terão de esperar um pouco mais para ver o craque brasileiro em campo pelo seu novo clube. Para que seja liberado para jogar pela equipe parisiense, Neymar precisa que a Real Federação Espanhola de Futebol envie o certificado de transferência internacional à sua contraparte francesa. Mas os dirigentes do Barcelona não tinham permitido que o documento fosse enviado.

No próximo domingo, 13, o PSG enfrenta o Guingamp, fora de casa, pelo Campeonato Francês.