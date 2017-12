A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, os dez indicados ao Prêmio Puskas de 2016, dado ao autor do gol mais bonito do ano no futebol mundial. Dois brasileiros estão entre os indicados, sendo que um deles é franco favorito a levar o troféu.

A entidade máxima do futebol selecionou a pintura feita por Neymar sobre o Villarreal, em partida válida pelo Campeonato Espanhol 2015/16. Depois de passe de Suárez, o craque dominou na coxa e, de costas para o zagueiro Jaume Costa, improvisou um incrível chapéu, finalizando antes da bola cair no chão. O outro representante do País é Marlone, do Corinthians, que acertou um plástico voleio na goleada por 6 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, pela Copa Libertadores de 2016.

Os golaços selecionados foram marcados entre os dias 30 de setembro de 2015 e de 2016. A votação é aberta ao público e pode ser feita no site da Fifa. No dia 2 de dezembro serão anunciados os três finalistas. O troféu será entregue em 9 de janeiro durante a cerimônia de entrega do prêmio de melhor jogador e jogadora do mundo, em Zurique, na Suíça.

Neymar, do Barcelona em partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, em 8 de novembro de 2015

Marlone, do Corinthians em partida contra o Cobresal, pela Copa Libertadores, em 21 de abril de 2016

Lionel Messi, da Argentina, em partida contra os Estados Unidos pela Copa América Centenário, em 21 de junho de 2016

Mario Gaspar, da Espanha em amistoso a Inglaterra, em 13 de novembro de 2015

Hlompho Kekana, da África do Sul, em partida contra Camarões pela eliminatória da Copa das Nações Africanas, em 26 de março de 2016

Hal Robson-Kanu, do País de Gales, em partida contra Bélgica, pela Eurocopa, em 1º de julho de 2016

Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, em partida contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, em 27 de abril de 2016

Daniuska Rodríguez, da Venezuela, em partida contra a Colômbia pelo sul-americano feminino sub-17, em 14 de março de 2016

Simon Skrabb, do Atvidaberg, em partida contra o Gefle pelo Campeonato Sueco, em 31 de outubro de 2015

Mohd Faiz Subri, do Pulai Pinang, contra o Pahang pela Superliga da Malásia, em 16 de fevereiro de 2016