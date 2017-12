Goleira da Inglaterra joga 14 minutos com a perna quebrada na Euro 2017

A goleira da seleção inglesa feminina Karen Bardsley permaneceu em campo por 14 minutos, na partida contra a França, pelas quartas de final da UEFA Euro 2017 (Campeonato Feminino Europeu de Futebol), com a perna direita quebrada.

Após se envolver em um lance violento, e mesmo sofrendo com as dores, Bardsley optou por sacrificar-se em campo para não prejudicar as companheiros.

Ela atuou até os 30 minutos do segundo tempo com a perna quebrada, sem cometer nenhuma falha, até ser vencida pela dor e pedir para ser substituída.

Exames médicos posteriores confirmaram que a jogadora de 32 anos, que atua pelo Manchester City, fraturou a fíbula. A também veterana goleira Siobhan Chamberlain, de 33 anos, será a substituta de Bardsley pelo resto da competição, após a Inglaterra ter vencido a França por 1 a 0 e avançado às semifinais. As próximas adversárias das inglesas serão as holandesas.