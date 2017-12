Goleiro argentino sofre lesão de joelho assustadora no México; assista

O goleiro argentino Oscar Ustari, do Altas, do México, protagonizou uma cena aterrorizante e dolorida no empate em 1 a 1 com o Tigres, nesta quarta-feira, 1º, em partida atrasada da oitava rodada do Apertura do Campeonato Mexicano.

Assim que repôs a bola para o campo de ataque, aos 42 minutos do segundo tempo, o argentino caiu no chão gritando de dor e com a mão na perna. De cara, já é possível ver que o joelho esquerdo dele está fora do lugar. Na sequência, a transmissão da partida reprisa o momento da lesão, uma cena ainda mais assustadora.

Destro, Ustari usou a esquerda como perna de apoio. No entanto, ele aparentemente não teve sustentação no gramado e, à medida que fazia a mecânica do chute, foi deslocando o joelho do lugar.

Como citado pelo jornal argentino Clarín, esta é a terceira grave lesão de joelho na carreira de Ustari, as duas anteriores defendendo a seleção argentina. Nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, contra a Holanda, ele rompeu o ligamento cruzado anterior esquerdo. Três anos depois, na parte final de um treino da albiceleste na Nigéria, teve a mesma lesão, mas no joelho direito.

Ex-jogador do Boca Juniors, Independiente e Newell's Old Boys, Ustari é muito amigo de Lionel Messi, quem conheceu nas categorias juvenis da seleção argentina, como publicado pelo Clarín.

Até a publicação da nota, o Atlas ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o quadro de saúde do goleiro.