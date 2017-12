Goleiro Bruno retorna ao futebol e é alvo de críticas nas redes sociais

Condenado pela morte de Eliza Samudio e preso por quase sete anos, o goleiro Bruno Fernandes fez sua reestreia no futebol neste sábado, pelo Boa Esporte. Ele até foi responsável pelo empate, já que, quando o time de Varginha vencia por 1 a 0, ele cometeu o pênalti que deu origem ao gol do Uberaba.

O retorno do jogador aos gramados causou polêmica nas redes sociais, principalmente em função das manifestações de apoio a Bruno por parte de torcida do Boa Esporte. Confira a seguir algumas mensagens publicadas no Twitter.

"O goleiro Bruno Fernandes" Não adianta colocar o sobrenome p confundir o povo Eu sei o que você fez no verão passado — Mauricio Barbosa. (@maubarbosas) 9 de abril de 2017

O brasileiro tem memória curta mesmo. "Homenagem" ao goleiro Bruno que voltou aos gramados hoje. pic.twitter.com/bgUHhhv5aj — Na Redonda (@FutNaRedonda) 8 de abril de 2017

enquanto isso o goleiro bruno é ovacionado pela torcida do boa esporte... teve seu primeiro jogo hoje. I JUST... CANT. — sarah (@sarahcasillas) 8 de abril de 2017

Torcida do Boa aplaude,e grita o nome do goleiro Bruno em sua estréia..Sinceramente,n sei o q comentar... — Renan Lucas Rosa (@renanzinhovrb) 9 de abril de 2017

meu padrinho ta dentro da minha casa defendendo o goleiro bruno eu realmente não sei o que fiz pra merecer isso — ceci (@ceciumenta) 9 de abril de 2017

José Mayer massacrado pelo assédio e o Goleiro Bruno vcs aplaudem??????????????????? — Caroline Vasconcelos (@Caroline_Vasco) 9 de abril de 2017

NOJO do goleiro bruno, quem é ele pra entrar em campo com aqurlas criaças e receber aplausos ainda — ㅤ (@bizzlevisual) 9 de abril de 2017

A prova de que tá tudo errado no Brasil é que o Goleiro Bruno tem emprego e temos 13 milhões de brasileiros desempregados. — @minhautopia (@minhautopia) 9 de abril de 2017

Bruno reestréia pelo Péssima Esporte. Ovacionado. O Bruno. Ovacionado. O BRUNO. BRUNO. BRU-NO. GOLEIRO BRUNO. B R U N O. — Gambá (@brodri_) 8 de abril de 2017