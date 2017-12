Goleiro cai, toma gol e caso levanta mais suspeita de manipulação na Espanha

Mais um caso de suspeita de manipulação de resultado no futebol toma conta dos portais espanhóis. Após o Eldense ter supostamente entregue o jogo e tomado 12 a 0 do Barça B, o que levou até a prisão do técnico da equipe, agora o suspeito de ter ajudado o adversário é o goleiro Pulpo Romero, do La Roda, da terceira divisão do País.

Na partida contra o Recreativo Huelva, em casa, o goleiro caiu sozinho, de uma maneira pra lá de estranha, numa devolução de bola (veja no vídeo abaixo), fazendo com que o atacante Núñez, da equipe adversária, fizesse o único gol do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo.

A suspeita tornou-se ainda maior porque o gol praticamente livrou o Huelva do rebaixamento.

O elendo do La Roda, diante das suspeitas, tratou de defender o colega de equipe. "É uma injustiça", afirmou o goleiro reserva, Franco Parón. "É a única palavra que me ocorre ao ler as crônicas, opiniões e suposições de muitos veículos locais e nacionais, que acusam aquele que provavelmente é o melhor companheiro de posição com quem já tive a sorte de compartilhar o vestiário", declarou. "Ele merece respeito".

