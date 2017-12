Goleiro dá chutão para frente e marca gol da própria área na Bolívia

O argentino Matías Dituro, goleiro do Bolívar, marcou um gol no clássico diante do San José Oruruo da prórpia área, com um chutão, num lance bastante raro no futebol.

Aos 49 minutos do segundo tempo, seu time vencia por 2 a 1 , mas tomava um sufoco do adversário. Mais para afastar a bola da área do que para fazer o gol - já que o goleiro adversário estava na área para tentar marcar de cabeça - Dituro deu um chutão para frente em direção ao gol vazio.

Desesperado, um zagueiro tentou correr, mas não deu tempo. Golaço de Dituro e vitória do Bolívar por 3 a 1.

Confira o lance: