Goleiro de 120 kg, demitido por comer uma torta, já sofreu com depressão

A classificação do Arsenal para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ficou marcada por um jogador da equipe adversária. O goleiro reserva do Sutton, Wayne Shaw, resolveu "fazer uma boquinha" enquanto a bola rolava e sua equipe perdia por 2 a 0. A situação virou piada na internet e até alvo de investigação por conta do envolvimento com uma casa de apostas, o que resultou em sua demissão.

A novidade no caso, é que, o arqueiro de 120 quilos, já teve depressão profunda e começou a carreira no futebol como meio-campista. A troca de posição aconteceu depois que ele começou a sofrer com o seu peso. O motivo da doença foi justamente a frustração dentro de campo. Ele conseguiu se recuperar graças ao Sutton, clube que foi demitido e já teve três passagens na carreira.

De acordo com a reportagem do Uol, que utilizou relatos da imprensa inglesa, ele explica que "foram tempos difíceis, o futebol é feito de altos e baixos e isso te afeta. Provavelmente há muito mais pessoas que têm depressão e não percebem. Eu tentava sair da cama de manhã e era difícil. Cheguei a tomar antidepressivos todos os dias, mas parei assim que fui para o Sutton. É o exercício físico que me salva".

Depois de admitir que sabia sobre a casa de apostas ao comer a torta no banco de reservas, ele continua sendo investiado pelas autoridades britânicas e não sabe quando poderá retornar ao mundo do futebol.