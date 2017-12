Goleiro de time do Rio é flagrado vibrando com a camisa do Palmeiras

O gol marcado por Deyverson provocou uma verdadeira festa nos torcedores palmeirenses presentes ao Engenhão. Um desses torcedores, porém, chamou atenção, já que foi "descoberto": ele é goleiro do Angra dos Reis e foi "repreendido" pelo clube ao aparecer com a camisa do Palmeiras.

"Eu flagrei o meu goleiro na televisão comemorando um gol do Palmeiras", postou o clube nas redes sociais, marcando onde estava o arqueiro.

Eu flagrei o meu goleiro na televisão comemorando um gol do @Palmeiras pic.twitter.com/okeZs5RFst — Angra dos Reis EC (@angra_ec) 3 de agosto de 2017

Tudo isso, porém, não passou de uma brincadeira, visto que o rapaz é, além de goleiro, irmão de Deyverson, atacante contratado pelo Palmeiras recentemente e que garantiu a vitória para o time paulista nesta quarta.