Goleiro do Palmeiras realiza sonho de participar do Programa do Ratinho

Um dos destaques do Palmeiras no título do Campeonato Brasileiro, o goleiro Jaílson irá realizar mais um sonho. Após a conquista, o arqueiro revelou o desejo de participar do Programa do Ratinho. E, nesta quinta-feira, a assessoria do verdão confirmou que o encontro com o apresentador do SBT, que também é palmeirense, irá acontecer.

Jaílson disputou pela primeira vez a série A do Brasileirão, após substituir o ídolo do clube Fernando Prass. Com ele em campo, o verdão nunca perdeu e deixou para trás um jejum de 22 anos sem título na competição. O goleiro anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato com o Palmeiras por mais dois anos.