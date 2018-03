Goleiro do São Caetano chora após falha: 'É difícil falar nesse momento'

O goleiro Paes, do São Caetano, foi vítima de piadas e críticas após a derrota da equipe Por 2 a 0 para o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Paes falhou no lance do primeiro gol do São Paulo. Aos 19 minutos do segundo tempo, o goleiro demorou para tirar a bola da área e foi travado por Tréllez, que aproveitou a sobra, de cabeça, para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor. Para saber todos os lances do jogo clique aqui.

Após a partida, Paes chorou durante as entrevistas: "É difícil falar. Quem sofre com isso são nossos parentes que estão vendo, minha esposa... Eles que torcem para não passarmos por isso. É difícil falar nesse momento", disse ao SporTV.

Falando sobre o seu contrato com o clube e a conversa que vai ter com a família quando chegar em casa, o jogador do São Caetano completa: "Nesse momento é até difícil pensar no que vai acontecer no futuro porque a minha cabeça está muito complicada".

Goleirão Paes, arrasado com a falha contra o Tricolor. Você é bão, alto e com panca de goleiro: levanta a cabeça rapaz. A vida é assim, todo mundo erra! E outra, foi macho e encarou a imprensa. Sorte de quem o tiver como goleiro de seu time pic.twitter.com/STyfzSO5Or — Milton Neves (@Miltonneves) 21 de março de 2018