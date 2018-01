Goleiro do West Ham tenta pegar a bola e agarra cabeça de jogador

O goleiro do West Ham protagonizou uma cena hilária na partida contra o Tottenham, no estádio de Wembley, na Inglaterra. Em jogo realizado na noite de quinta-feira, Adrián tentou agarrar a bola, mas acabou segurando a cabeça de seu companheiro de equipe. o meia Cheikhou Kouyaté.

A imagem se tornou um viral e o próprio Adrián brincou com a situação em seu Instagram. O goleiro publicou uma foto com o companheiro de equipe com a legenda: "Tranquilo Kouyate, sua cabeça está na posição certa!”

A partida terminou empatada em 1 a 1. Com o placar, o West Ham segue em 15º, enquanto o Tottenham manteve a 5ª colocação no Campeonato Inglês.