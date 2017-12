Goleiro dribla jogador, mas 'dorme no ponto' e toma gol na Escócia; veja

Um lance bizarro custou um gol e a derrota para o Ross County diante do Rangers, pelo Campeonato Escocês, neste fim de semana.

Após dar um belo drible na área no atacante colombiano Alfredo Morelos, do Rangers, em sua área, o goleiro Scott Fox demorou para repor a bola. A lentidão lhe rendeu o troco na hora: o próprio Morelos se levantou, roubou a bola e bateu para o gol vazio, deixando o goleirão estirado no chão.

O time de Fox perdeu por 3 a 1 e o gol marcado por Morelos foi o segundo no jogo.

Veja o lance em diversos ângulos