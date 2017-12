Goleiro é recebido com cobras de borracha após trocar antigo time por rival

A torcida do Sydney FC não aceitou muito bem a saída do goleiro croata Vedran Janjetovic para o time rival Western Sydney Wanderers após ter perdido a titularidade para Danny Vukovic. Por isso, preparou uma pequena surpresa para o jogador na primeira partida em que ele enfrentaria o antigo clube pelo campeonato nacional.

Após uma pausa na partida, que ocorreu nesse sábado, 14, os torcedores começaram a jogar dezenas de cobras de borracha e copos de plástico em direção a Janjetovic, que ficou visivelmente irritado e se recusou a comentar o episódio com a imprensa, de acordo com o jornal australiano The Sydney Morning Herald.

No decorrer do jogo, o goleiro fez ao menos quatro defesas, o que garantiu o placar de 0 x 0. Veja um dos lances abaixo: