Goleiro e zagueiro do Londrina trocam agressões ao final de partida

Um cruzamento no último lance do empate em 1 a 1 entre Londrina e Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, causou um briga entre os jogadores do clube paranaense.

O goleiro Zé Carlos foi cobrar Luizão por não ter afastado uma bola cruzada dentro da grande área. O defensor não gostou da atitude do companheiro, discutiu com ele e o empurrou com as mãos no rosto. Zé Carlos, que revidou no ato, ficou revoltado e teve que ser contido por outros jogadores e por membros da comissão técnica.

Cláudio Tancati, técnico do Londrina, não soube explicar o motivo do atrito entre seus jogadores, mas afirmou que avaliará a situação com a diretoria. "Não sei nem o que falar. De repente foi uma discussão de quem era a bola. Vamos definir isso internamente, olhar as imagens. É precipitado dizer algo nesse momento. A gente vai observar as imagens, conversar com o elenco e tomar as decisões internas para ter um posicionamento com a diretoria."

O vídeo da discussão entre os dois jogadores pode ser visto aqui.