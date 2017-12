Goleiro Ederson mostra rosto ferido após chute no Campeonato Inglês; veja

O goleiro Ederson, do Manchester City, mostrou nesta segunda-feira, 11, como ficou seu rosto após levar chute do atacante Sadio Mané, do Liverpool, em partida válida pelo Campeonato Inglês, disputada no último sábado, 9.

O atacante acertou uma solada no rosto do goleiro do City, que recebeu atendimento médico por quase dez minutos e precisou deixar o campo de maca, sendo levado para um hospital. Apesar do lance não ter sido intencional, Mané levou cartão vermelho pelo lance.

Ao final da partida, o próprio goleiro tranquilizou os fãs com uma publicação em suas redes sociais. "Olá a todos, estou bem, é um susto. Importante vitória, somos fortes. Obrigado a todos pelas mensagens".

Nas entrevistas coletivas após o jogo, os técnicos dos dois times isentaram Mané, afirmando que ele não viu a chegada do brasileiro. Pep Guardiola afirmou que seu jogador não havia sofrido fraturas e até brincou, dizendo que "ele talvez fique até mais bonito depois disso".

E nesta segunda-feira, através de sua conta no Instagram, Sadio Mané publicou uma foto do brasileiro com curativos no rosto e o desejou melhoras.

Het gezicht van Ederson na de trap van Sadio Mané! #ederson #mane #mancity #mcfc Uma publicação compartilhada por Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) em Set 11, 2017 às 8:50 PDT