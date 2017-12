Goleiro entrega bola, sofre gol de cobertura e decide partida no México

A 13ª rodada do Torneio Clausura, do Campeonato Mexicano, não foi das melhores para os goleiros. No dia seguinte ao erro infantil de Cristian Campestrini, do Puebla, Alfredo Saldivar, do Pumas, também entregou a bola para um adversário, dando origem a um golaço.

Aos 27 minutos do primeiro tempo da partida contra o Toluca, em casa, Saldivar carregou a bola até perto do círculo central e tentou tocar para Darío Verón. Mas o passe ficou longo e Carlos Esquivel recuperou a bola e, depois de ajeitar, chutou quase da lateral-direita, para fazer um belo gol de cobertura. O erro de Saldivar custou caro, já que o Pumas não conseguiu se recuperar e foi derrotado por 1 a 0.

Com o resultado, o Pumas ficou caiu da sexta para a décima colocação, com 17 pontos. Já o Toluca assumiu a liderança do campeonato, com 25 pontos, um acima do Chivas Guadalajara, justamente o time beneficiado pelo erro de Campestrini, do Puebla.

Apesar do Clausura estar na 13ª rodada, todas as equipes atuaram apenas 12 vezes. Isso porque a 10ª rodada foi adiada devido à greve realizada pelos árbitros mexicanos.