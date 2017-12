Goleiro faz gol ao cobrar tiro de meta na Série D do Brasileirão; veja

Lance raro na Série D do Campeonato Brasileiro neste fim de semana: um gol de goleiro, marcado da própria área.

O autor do golaço foi Rafael, goleiro do Globo FC do Rio Grande do Norte. A partida contra o Guarany de Sobral, do Ceará, estava em 0 a 0 quando Rafael, cobrando um tiro de meta, deu um chutão para frente, aparentemente sem pretensão de marcar.

A bola acabou quicando duas vezes diante da área adversária e, com uma ajudinha do vento, encobriu Marcão, goleiro do Guarany.

Com o resultado final - Globo-RN 3 x 1 Guarany de Sobral - o Globo passou para as quartas de final, e agora encara o URT, de Minas Gerais.

Veja o gol: