Goleiro faz três defesas em dois segundos na segunda divisão inglesa; veja

O goleiro Alex Cairns, que defende o Fleetwood Town, time que disputa a League One - equivalente à segunda divisão inglesa - conseguiu realizar três defesas incríveis em apenas dois segundos no jogo contra o Northampton Town, na última partida.

A sequência foi parar no YouTube classificada como "a melhor defesa tripla da história". Cairns levou três chutes "à queima roupa", e mesmo assim afastou a bola do gol, antes que a bola saísse pela linha de fundo.

O jogo foi realizado na casa do Northampton e é curioso ver como os torcedores atrás do gol, incrédulos, reagem às defesas do goleiro adversário.

As defesas foram fundamentais para que o Fleetwood vencesse o jogo por 1 a 0.

