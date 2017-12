Goleiro gordinho que comeu torta em jogo é suspenso e multado na Inglaterra

Quem gosta de futebol internacional deve se lembrar da história de Wayne Shaw, goleiro de 45 anos e 120 kg que foi flagrado comendo um pedaço de torta no banco de reservas de um jogo da Copa da Inglaterra. Pois bem. Nesta quarta-feira, o atleta foi suspenso e multado por participar de um esquema de apostas pela internet.

A suspeita levantada na época foi de que o ato teria sido motivado por uma aposta - o jogador chegou a afirmar que sabia que uma casa de apostas estava pagando 8 para 1 caso ele fosse flagrado por uma câmera comendo uma torta no jogo, o que é vetado pelas regras do futebol na Inglaterra.

Sendo assim a Associação de Futebol do país decidiu, além de suspendê-lo por dois meses, aplicar multa de £ 375 (cerca de R$ 1.500) para Shaw, que se demitiu do modesto Sutton United, recentemente revelou estar sofrendo de depressão por causa do caso.