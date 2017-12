Goleiro Jefferson é rendido por bandidos antes do treino e tem carro roubado

Próximo ao Estádio Nilton Santos, o goleiro Jefferson, do Botafogo, passou um susto na manhã deste domingo. Antes do treino, o jogador por rendido por bandidos e teve seu carro roubado. Fora o assalto, o atleta não sofreu agressões físicas.

De acordo com o globoesporte.com, Jefferson chegou a comparecer ao 24º DP para fazer o boletim de ocorrência, acompanhado por um funcionário do Botafogo. O clube liberou o jogador do treino, o que não deve ser problema para a partida contra o Corinthians, que acontece nesta segunda-feira.

Relacionado para o jogo, Jefferson deve começar a partida no banco de reservas, estando à disposição do comandante Jair Ventura.