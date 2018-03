Goleiro leva pancada e acha que tomou gol em jogo que acabou em 0 a 0

O goleiro brasileiro Jhonathan, titular do Moreirense, protagonizou uma curiosa entrevista após o empate em 0 a 0 com o poderoso Porto, líder do Campeonato Português. Depois de levar uma pancada em campo, atordoado, ele conversou com um jornalista e lamentou um "gol" adversário - que não aconteceu. O fato ganhou destaque nos portais portugueses.

"Não foi um jogo fácil porque o Porto é uma grande equipe, está em primeiro lugar, mas, infelizmente, no último lance, acabou por marcar o gol. Sentimento de tristeza porque nossa equipe merecia sair daqui com um ponto, mas infelizmente não conseguimos", afirmou o goleiro.

O jogador foi então interrompido e avisado pelo próprio repórter que, ao contrário do que imaginava, não tomou nenhum gol no jogo - e não escondeu uma certa surpresa. "Você está um pouco confuso com o resultado final", disse o jornalista. "Ah, eu achei que, no último lance ali, tinha sido gol. Agora estou mais feliz. Sendo assim, agradeço a Deus pelo empate, cada ponto que conseguimos somar é muito importante", disse Jhonathan, entre risos.

Assista:

O jhonattan / Jonathan / johnatan do Moreirense não sabia que tinha empatado com o FCP #MFCFCP pic.twitter.com/ruc1Wl16TB — Fábio Costa (@quesadilladj) 30 de janeiro de 2018

A confusão foi justificável. No os 50 minutos do segundo tempo, o goleiro havia se chocado com o atacante Waris, do Porto, que naquela altura pressionava fortemente o adversário.

A bola chegou a entrar no gol, que foi anulado por impedimento - e o goleiro, caído com as mãos no rosto, não viu o lance.