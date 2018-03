Goleiro mergulha no chão para fingir machucado... e juiz acredita

A situação do Paços de Ferreira está tão dramática no Campeonato Português que o goleiro Mário Felgueiras tentou "fazer cera" de uma maneira inusitada. Se os arqueiros costumam demorar para bater o tiro de meta ou pular em bolas que não exigem tanto esforço, o goleiro deu um passo a mais: se jogou no chão em um lance de ataque do outro time sem a mínima necessidade.

+ Incrível! Goleiro faz gol nos acréscimos e dá vitória a seu time

+ Mito: Não existe figurinha difícil ou carimbada no álbum, garante Panini

+ Palmeiras usa realidade virtual para torcedor tirar foto com troféus

Quando o camaronês Aboubakar, do Porto, foi buscar correr atrás do passe de um companheiro de equipe, Felgueiras fingiu que o adversário o tinha agredido e mergulhou no chão, como se estivesse contundido. A encenação foi tão boa que o juiz marcou falta para o time português.

O único gol do jogo, vencido pelo Paços de Ferreira, foi marcado pelo zagueiro Miguel Vieira, que acabou com a invencibilidade do Porto. O time azul segue líder, com 67 pontos, mas o rival Benfica tem 65, a oito rodadas do fim do campeonato. Com a vitória, o Paços de Ferreira soma 24 pontos, na 14ª colocação, e corre risco de ser rebaixado.