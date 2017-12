Goleiro morre após se chocar com zagueiro brasileiro na Indonésia

Uma verdadeira tragédia marcou o mundo do futebol neste domingo. O goleiro Choirul Huda, do Persela Lamongam morreu depois de se chocar com o zagueiro brasileiro Ramon Rodrigues.

Em um lance na área, o arqueiro correu para rebater uma bola e se chocou contra o atleta do mesmo time que tentava afastar o perigo. Após o violento choque, Huda chegou a levantar a cabeça, mas logo levou as mãos à boca e deitou no gramado.

Percebendo a gravidade da situação, os paramédicos correram para atendê-lo e o levaram para o Hospital Regional Geral de Lamongan. Segundo relatos, ele estava consciente, mas reclamava de dores no peito. Tudo piorou quando ele desmaiou e, apesar das tentativas dos médicos, não resistiu.

Detik-detik tabrakan antara Choirul Huda dan Ramon Rodriguez: pic.twitter.com/lNafIPAECb — Yudhistira  (@kakyuds) 15 de outubro de 2017

O clube decretou luto e homenageou o jogador no Twitter. Aos 38 anos, Choirul Huda era um grande ídolo do Persela Lamongam, clube que defendeu por 18 anos.