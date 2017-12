Goleiro paraguaio de 17 anos morre após receber bolada na barriga

Um goleiro morreu após receber uma bolada no abdômen durante uma partida sub-18 de um time que disputa a terceira divisão do Campeonato Paraguaio.

Bruno Isaias Cañete, de 17 anos e jogador do Sport Colombia, da cidade de Fernando de la Mora, vizinha de Assunção, morreu nesta sexta-feira, momentos depois da pancada da bola. O lance aconteceu na partida contra o Cerro Corá, na zona leste da capital paraguaia.

De acordo com o técnico Alex Quinta, "logo depois do impacto da bola no estômago, ele caiu... Segundos depois, se levantou, mas voltou a cair no gramado". Ele também lamentou que "não havia nenhuma ambulância ou médico" no campo do Sport Colombia.

"Tentamos reanimá-lo junto com o pai dele. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou 40 minutos depois do incidente. Bruno chegou sem sinais de vida ao hospital", completou. A informação de que ele teria morrido antes mesmo de chegar ao ambulatório foi confirmada pela médica plantonista do Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, para onde ele foi levado.

"Hoje (sexta-feira), defendeu com a sua vida o tão amado gol com sua equipe. Não tenho palavras para este momento, apenas posso dizer que te amo e te levarei comigo até meu último suspiro. Meu anjo eterno", publicou Christian Cañete, pai de Bruno, em sua conta no Facebook. Segundo a agência Associated Press (AP), o pai informou que a promotoria local ordenou uma autópsia para descobrir a causa do falecimento do garoto.

Depois da morte de Bruno, o técnico e outros jogadores criticaram demais a diretoria do Sport Colombia. "Nunca nos dão importância, sempre pedimos ajuda, mas tivemos que fazer vaquinha e, graças ao técnico, conseguimos ter água para esse jogo", revelou um dos garotos, segundo o jornal ABC Color.

1- La realización de un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos organizados por la APF... — APF (@APFOficial) 24 de junho de 2017

2- La suspensión de todos los partidos de la categoría de la division de inferiores de la primera B... — APF (@APFOficial) 24 de junho de 2017

3- La suspensión del partido de la categoría reserva y primera entre Sport Colombia y Cerro Cora. "El fútbol paraguayo está de luto". — APF (@APFOficial) 24 de junho de 2017

A Associação Paraguaia de Futebol (APF) não deu nenhum informação sobre o fato. No entanto, em sua conta oficial no Twitter, a entidade declarou como suspensa a partida entre Sport Colombia e Cerro Corá e todas os outros jogos das categorias de base abaixo da terceira divisão. Além disso, também informou que seria realizado um minuto de silencio antes de todas as partidas de campeonato organizados pela associação.

José Luis Chilavert, ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do país, criticou a entidade máxima nacional pelo descaso com o futebol e pela ausência de uma equipe médica no estádio. "Não havia ambulâncias ou médicos em uma partida oficial da APF. Dirigentes corruptos que não se importam com a vida dos meninos", publicou no Twitter. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA AP