Goleiro que comeu sanduíche no campo diz que está com a 'vida arruinada'

Lembra dele? O goleiro que comeu um pedaço de torta à beira do campo, Wayne Shaw, afirmou que a atitude arruinou sua carreira. "Estou arruinado, eu perdi meu emprego, estou cheio de dívidas", lembrou ele, que virou piada na internet por causa do "lanchinho".

"Falar sobre esse episódio me causa náuseas. Eu arruinei a minha vida", confessou o goleiro de 47 anos, que pesa 115 quilos. Na ocasião, durante as oitavas de final do campeonato, seu time perdeu para o Arsenal por 2 a 0.

Após a partida, Shaw admitiu que sabia que uma casa de apostas estava oferecendo oito libras para quem apostasse que ele comeria um lanche durante o jogo. Mas ele próprio diz que não apostou. "Eu não sou uma pessoa má", enfatizou.

O jogador é alvo de uma investigação iniciada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) para determinar se a atitude foi improvisada ou ligada a uma aposta ilegal. "Eu não sabia nada sobre essas apostas e não recebi nenhum centavo", defendeu-se. "Eu só comi um sanduíche na lateral do campo, não matei ninguém", lamentou o agora ex-goleiro.