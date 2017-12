Goleiro que comeu torta no meio do jogo é denunciado na Inglaterra

Lembra de Wayne Shaw, ex-goleiro do Sutton, que comeu uma torta no banco de reservas em plena partida contra o Arsenal, no Campeonato Inglês? Desde que o fato acontecera, em fevereiro último, ele era investigado pela Federação Inglesa.

Finalmente, nesta sexta, o órgão denunciou o ex-goleiro por dois pontos: influência intencional no mercado de apostas do futebol e conduta imprópria. Shaw terá até a próxima sexta-feira, dia 21, para apresentar uma defesa.

O jogador de 45 anos, que pesava 120 quilos, foi flagrado pelas câmeras comendo uma torta durante a partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o que teria sido motivado por uma "brincadeira" com a torcida adversária.

A suspeita levantada na época foi de que o ato teria sido motivado por uma aposta - o jogador chegou a afirmar que sabia que uma casa de apostas estava pagando 8 para 1 caso ele fosse flagrado por uma câmera comendo uma torta no jogo, o que é vetado pelas regras do futebol. Ele próprio disse que não apostou, na ocasião. "Eu não sou uma pessoa má", enfatizou.

Logo após, ele se demitiu e disse que estava sofrendo com depressão, e por isso estaria com a 'vida arruinada'.