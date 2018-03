Goleiro reserva pede para entrar, vai para o jogo e toma frangaço do meio-campo

O amistoso contra o Sampaio Correia, em São Luís, nesta quinta-feira, 11, foi o último do River-PI antes do início Campeonato Piauiense. Mas, mais do que servir de preparação para o estadual, a partida foi marcada por um lance bizarro, e vergonhoso.

Com a equipe vencendo por 1 a 0, o goleiro reserva Robson pediu uma chance ao técnico Wallace Lemos. O treinador atendeu ao apelo e o mandou a campo. Já em campo, ele foi o protagonista do frangaço.

Depois de escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio Corrêa, a zaga afastou duas vezes, sendo que na última, a bola foi parar antes do meio campo. De lá, o meio-campista César Sampaio deu um chutão de volta para o ataque. A bola foi parar dentro da grande área, onde Robson tentou agarrar, mas deixou ela passar entre as mãos e viu ela entrar no gol. O vídeo completo do lance pode ser visto no GloboEsporte.com.

O gol do River-PI havia sido marcado por Lucas Kattah, em cobrança de pênalti.

O River estreia no Piauiense no dia 21 de janeiro, contra o 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Já o Sampaio Corrêa começa a campanha no Maranhense dois dias depois, contra o Bacabal, no Castelão, em São Luís.