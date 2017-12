Goleiro sai para comemorar antes da hora e toma gol incrível de pênalti; veja

Um gol de pênalti bizarro aconteceu em uma disputa de pênaltis mais bizarra ainda, no jogo entre Bangkok Sports Club e Satri Anghtong, na Tailândia. O lance foi apelidado de "o gol de pênalti mais hilário de todos os tempos" nas redes sociais.

O goleiro do Satri saiu correndo do gol para comemorar o que achou ser uma vitória de seu time, após o pênalti batido pelo goleiro do Bangkok explodir no travessão.

Mas a bola subiu, caiu com efeito quase na marca do pênalti, quicou algumas vezes e entrou no gol, enquanto o árbitro (que validou o lance) e o cobrador assistiam, impassíveis.

Quando percebeu, o goleiro tentou voltar correndo, mas o apressadinho pagou um alto preço: o lance ocorreu quando o placar mostrava 19 a 19 nos pênaltis - e com o gol bizarro, o Bangkok venceu por 20 a 19.

